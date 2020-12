5/10 ©Ansa

L'ALLENATORE - Non servono presentazioni per Zinedine Zidane, Pallone d’Oro nel 1998 e fuoriclasse senza tempo in campo. Una carriera da urlo anche in panchina, lui che allena il Real Madrid dal 2014 eccezion fatta per la "pausa" tra il 2018 e il 2019: tre Champions di fila vinte da Zizou (record condiviso con Paisley e Ancelotti), ma anche 4 titoli spagnoli e ulteriori 4 internazionali. Detto delle difficoltà d’inizio stagione, forse il tecnico francese ha trovato la via d’uscita per gioco e risultati