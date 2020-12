A San Siro Conte e Gattuso cercano conferme e punti importanti nella rincorsa al Milan. Nell'Inter, senza Sanchez e Vidal, Hakimi è in forse; torna titolare Gagliardini, con Eriksen di nuovo in panchina. Tra gli azzurri potrebbe restare fuori Fabian Ruiz, favorito Demme. Lozano si è conquistato un posto in attacco

Un big match per trovare risposte. Conte, che ha visto la squadra reagire bene all’eliminazione dalla Champions con la vittoria di Cagliari, chiede un altro passo in avanti, vincendo uno scontro diretto (l’Inter non ne ha ancora vinto uno in questa stagione) che darebbe ulteriore morale e convinzione. Cerca conferme anche Gattuso, che ha infilato tre vittorie di fila in campionato e trovato un grande Lozano, e ora punta a scavalcare i nerazzurri per prendersi il secondo posto in classifica.

Dubbio Hakimi, torna Lautaro dal 1' leggi anche Conte: "Noi obbligati a vincere? Mi fa sorridere" Vidal e Sanchez sono assenze pesanti in casa Inter, alle quali si aggiunge l’incertezza attorno ad Hakimi, che sta meglio ma è in ballottaggio. Se sta bene è il favorito, altrimenti spazio a Darmian. A centrocampo Gagliardini è sicuro del posto, Conte lo ritiene una pedina preziosa. Barella e Brozovic sono gli altri due: fuori Sensi ed Eriksen. A sinistra c’è Young, difesa come a Cagliari. In attacco torna Lautaro dal 1’. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte