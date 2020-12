Roma-Torino, le probabili formazioni

Tornano Smalling e Mancini in difesa, maglia da titolare anche per Bruno Peres e Pedro. Cambia anche Giampaolo: fuori Sirigu, a difendere la porta sarà Milinkovic-Savic. Roma-Torino, giovedì ore 20.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Serie A ancora protagonista, anche di giovedì sera. All’Olimpico di Roma infatti si gioca la gara tra la formazione giallorossa allenata da Fonseca e il Torino, posticipo – ore 20.45 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) – che chiuderà la dodicesima giornata di campionato. La Roma arriva al match con 21 punti e forte del netto successo sul Bologna per 5-1, situazione diversa per il Toro reduce dal brutto ko con l’Udinese e con solo sei punti in classifica.

La probabile formazione della Roma leggi anche Fonseca: "Solo noi in campo giovedì, non capisco" La novità principale in casa giallorossa è legata al rientro in difesa di Smalling, che ha giocato l’ultima gara da titolare lo scorso 8 novembre contro il Genoa (successo per 3-1 al Ferraris), toccherà a lui comporre il trio difensivo insieme a Mancini e Ibanez. Oltre al difensore inglese e a Mancini, saranno altre due le novità nell’undici titolare rispetto alla sfida vinta contro il Bologna: Fonseca infatti manderà in campo anche Bruno Peres, preferito a Karsdorp, e Pedro che agirà alle spalle di Dzeko insieme a Mkhitaryan. ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.