La vittoria sul Torino nel turno infrasettimanale è alle spalle e la Roma si prepara a sfidare in trasferta l'Atalanta (diretta domenica alle 18 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) forte del terzo posto in classifica alla pari con la Juventus. In conferenza stampa ha presentato la partita di Bergamo Paulo Fonseca: "Affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile ma per noi la differenza è nelle caratteristiche della partita - le parole dell'allenatore giallorosso - la nostra ambizione resta quella di vincere. Noi non cambiamo la nostra identità. Sappiamo che sarà una partita diversa e quello che cambierà sarà la strategia". Non ci saranno rivoluzioni rispetto alla formazione che ha battuto per 3-1 il Torino: "Il tempo per recuperare non è tanto, credo che farò due o tre cambi - ammette Fonseca - in questo momento la squadra sta bene e non voglio fare tante variazioni".

"Pedro importante. Mirante o Pau Lopez? Ho già deciso" In campionato la Roma non batte l'Atalanta dal 2017 e per la sfida a una squadra fisica come quella di Gasperini potrebbe esserci una novità a centrocampo: "Villar o Cristante? Sarà una partita contro un avversario che ti lascia poco spazio per giocare e la mette molto sul piano fisico - è il punto di vista di Fonseca - farò una scelta sulla base della strategia di gioco". Possibile rientro dal 1' per Pedro: "Continua a essere un giocatore molto importante per noi. Titolare o in panchina? Vediamo, non escludo che possa essere in campo dal 1' domani". Certezze che restano nello spogliatoio per la porta: "Mirante o Pau Lopez? Ho già fatto la mia scelta ma non la dico fino a domani". Parole al miele per Dzeko, 4 gol in 9 presenze in campionato: "Sta molto bene - assicura l'allenatore - sta lavorando di squadra e fa un gran lavoro per i compagni. Questo per me conta tanto".