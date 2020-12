Atalanta-Roma, le probabili formazioni

Nei giallorossi tornano Mirante, Cristante e Karsdorp, Gasperini ritrova Toloi mentre Papu Gomez va verso una nuova panchina. Atalanta-Roma in esclusiva domenica ore 18 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tre punti per provare a risalire in classifica e dare seguito al pareggio ottenuto contro la Juventus allo Stadium: è questo l’obiettivo dell’Atalanta (18 punti), che domenica alle 18 a Bergamo sfida la Roma nella 13^ giornata di Serie A. I giallorossi (24 punti), reduci da due vittorie consecutive in campionato, sono adesso chiamati a superare il sempre difficile esame Atalanta. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) e sarà disponibile di Sky Go, anche in HD

La probabile formazione dell'Atalanta leggi anche Papu Gomez: "Quando andrò via saprete la verità" Gasperini sembra intenzionato a confermare per 10/11 la stessa squadra scesa in campo allo Stadium contro la Juventus (1-1 il finale) nel turno precedente. La novità riguarda la linea difensiva, dove con Romero e Djimsiti ci sarà Toloi che è tornato disponibile. Quattro di centrocampo confermati con Hateboer e Gosens sugli esterni e De Roon e Freuler in mezzo, mentre alle spalle di Zapata agiranno Malinovskyi e Pessina. Al momento, infatti, Gasperini sempre intenzionato a mandare nuovamente in panchina Papu Gomez, anche se il dubbio verrà sciolto solo alla fine. Indisponibili: Caldara, Ruggeri e Pasalic. ATALANTA (3-4-2-1), la probabile formazione: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. Allenatore: Gasperini