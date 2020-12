Inter-Spezia, dove vedere la partita in tv

L'obiettivo dell'Inter, almeno nel breve termine, è dichiarato: arrivare alla sosta natalizia da prima in classifica. Milan permettendo, i nerazzurri devono intanto avere la meglio dello Spezia nell'ultima sfida che giocheranno a San Siro in questo 2020. Cinque vittorie consecutive in campionato in altrettante partite per gli uomini di Antonio Conte, che hanno mitigato così la delusione per l'eliminazione dalla Champions League dopo il pareggio contro lo Shakhtar. Contro i nerazzurri troveranno però uno Spezia che sta sorprendendo: 11 punti fino a questo momento, che lo tengono a +4 sulla zona retrocessione prima dell'inizio di questo turno.