Lazio-Napoli, dove vedere la partita in tv

Il posticipo della domenica sera vede opposte Lazio e Napoli allo stadio Olimpico: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Allo stadio Olimpico di Roma si gioca uno dei big match della 13^ giornata, quello tra Lazio e Napoli. Due squadre in cerca di punti importanti, per riscattare le recenti delusioni. I biancocelesti hanno raccolto un solo punto nelle ultime due partite contro Hellas Verona e Benevento, gli azzurri hanno invece perso tra le polemiche in casa dell'Inter. Gara fondamentale, dunque, per il cammino delle squadre di Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso.