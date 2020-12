Il tecnico nerazzurro prima della trasferta al Bentegodi con l'Hellas, ultimo appuntamento del 2020: "Sarà una partita difficile, Juric sta facendo un ottimo lavoro. Metteremo tutte le energie possibili. Milan? Contento per Pioli, lavoriamo per portare l'Inter stabilmente nelle prime posizioni. Nel periodo natalizio ci incontreremo con il club per fare il punto della situazione".

"Vedrò il club per capire le soluzioni che abbiamo in mente"

"La mia valutazione non è importante ora, detto tra virgolette, importante è quella che dovrà fare il club in questi quattro mesi in cui abbiamo lavorato. Ci vedremo in questi giorni, dopo la partita contro il Verona, nel periodo natalizio, è giusto dare un seguito all’incontro di agosto dopo che si sono prese decisioni che sono state accettate da parte di tutti. E' giusto sedersi e capire che soluzioni abbiamo in mente da affrontare e se vogliono affrontarle”.