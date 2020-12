1/14

Sono gli insostituibili del 2020, quelli a cui gli allenatori non rinunciano mai. Sommando i minuti trascorsi in campo nell’anno solare, tra club e nazionali, il Cies ha stilato la classifica dei 100 più presenti in tutto il mondo. Il Manchester United da solo ne piazza ben 3 nella top10, in cui figura anche Lukaku. Ma a far sorridere è soprattutto il record di presenze di Eriksen…