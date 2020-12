Verona-Inter, Conte lancia Vidal. Le probabili

I nerazzurri fanno visita alla squadra di Juric nell'ultima gara del 2020. Conte cambia poco e punta ancora sulla formazione schierata nelle ultime uscite, ma a centrocampo potrebbe lanciare Vidal dall'Inizio. Ballottaggi aperti tra i gialloblù: in attacco Salcedo e Colley si giocano una maglia. Diretta su Sky Sport Serie A PROBABILI FORMAZIONI 14^ GIORNATA - I CAMPETTI

Il Verona per ritrovare un successo che manca da due partite e riprendere la marcia verso le zone nobili della classifica, l'Inter per dare seguito alla striscia di sei vittorie consecutive in campionato e concludere al meglio questo 2020. Match che promette emozioni al Bentegodi, dove mercoledì 23 dicembre, alle ore 18:30 (diretta su Sky Sport Serie A), le squadre di Juric e Conte si affrontano nella 14^ giornata di Serie A.

La probabile formazione del Verona LE PROBABILI Rebus centrocampo per Pioli, Ilicic torna titolare Il modulo resta quello ormai consueto, ma Ivan Juric deve sciogliere qualche dubbio sugli interpreti da scegliere per provare a fermare la corsa dell'Inter. Uno dei ballottaggi è in difesa, dove al momento Gunter appare in vantaggio su Lovato per giocare insieme a Dawidowicz e Ceccherini. Qualche certezza in più in mediana, con gli ex Faraoni e Dimarco sulle fasce e la coppia centrale formata da Veloso e Tameze. Lazovic e Zaccagni alle spalle dell'unica punta, che dovrebbe essere un altro ex (è ancora di proprietà del club nerazzurro), Salcedo: il classe 2001 è favorito su Colley. HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter (Lovato), Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo. All. Juric