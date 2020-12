Dopo che il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso del Napoli contro la Figc e le sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino per non essersi presentato a Torino per disputare la gara contro la Juventus (lo scorso 4 ottobre), che adesso si rigiocherà , cambiano scenari e classifica di Serie A . I bianconeri perdono i tre punti che avevano ottenuto con la vittoria a tavolino e scendono a quota 24 punti, gli stessi del Napoli a cui è stato restituito il punto di penalizzazione inizialmente tolto come penalità.

Caso Rabiot: il francese salta la Fiorentina. Ma la squalifica...

Uno degli aspetti collegati al ricorso vinto dal Napoli è legato al caso Adrien Rabiot. Il centrocampista francese aveva scontato il turno di squalifica proprio nella gara "virtuale" contro la formazione azzurra, ma adesso che la sentenza è stata ribaltata e la gara di campionato si dovrà rigiocare Rabiot torna a essere squalificato e dovrà scontare la giornata alla prima occasione utile. Già, ma quale? La Juventus, come comunicato attraverso una nota sui propri canali social, ha deciso di lasciare l’ex Psg in tribuna per la partita di questa sera contro la Fiorentina ("Adrien Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre"), anche se dalla Lega fanno sapere che non è certo che Rabiot sconti la giornata contro la Fiorentina, anche perché il codice stabilisce che le sentenze siano operative da mezzanotte (dunque dopo lo svolgimento della partita dello Juventus Stadium) e per ufficilizzare il recupero della partita contro il Napoli servirà comunque un atto formale della Lega di Serie A. Dunque non è escluso che Rabiot resti squalificato anche per la prossima partita di campionato, quella del 3 gennaio contro l'Udinese.