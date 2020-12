Juventus-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

Dopo la convincente vittoria di Parma, la Juventus cerca continuità e altri tre punti per chiudere al meglio questo 2020 contro la Fiorentina. I bianconeri non hanno ancora perso in campionato, ma hanno un ritardo di 4 punti dalla capolista Milan e di 3 punti dall'Inter seconda. Andrea Pirlo chiede quindi ai suoi un altro successo importante. La Fiorentina, invece, non ha ancora vinto da quando in panchina è ritornato Cesare Prandelli. Quattro sconfitte e quattro pareggi nelle ultime otto giornate per i viola, che non vincono dalla sfida del 25 ottobre contro l'Udinese.