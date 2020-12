Il Comune di Napoli aveva pubblicato una manifestazione di interesse con cui avrebbe raccolto le proposte progettuali relative alla realizzazione di una scultura per omaggiare Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre. L'artista napoletano Domenico Sepe non si è affidato a nessun percorso burocratico e ha già realizzato una splendida opera in 10 giorni, non a caso il numero di Diego. Attraverso i propri canali social, lo scultore ha diffuso alcune immagini di una statua in argilla, che andrà poi terminata con la lavorazione in bronzo e sarà alta 4 metri. L'intenzione è quella di donarla alla città, che poi dovrà stabilire dove collocarla.