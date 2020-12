Nel dettaglio, i media argentini hanno spiegato come "la venlafaxina sia un farmaco antidepressivo utilizzato per il trattamento dei disturbi d'ansia. La quetiapina un antispicotico utilizzato anche per la depressione grave e alcune dipendenze . Il levetiracetam un farmaco antiepilettico che agisce sul sistema nervoso centrale e può causare sonnolenza e una ridotta capacità di reazione. E il naltrexone blocca l'effetto dei farmaci oppioidi ed è usato per prevenire l'astinenza da alcol ". Ora, sulla base di questi risultati, l'idea dei tre procuratori che conducono le indagini (Laura Capra, Cosme Iribarren e Patricio Ferrari) - riporta sempre il Clarin - è quella di convocare una commissione medica interdisciplinare per analizzare il caso e giudicare se la morte fosse evitabile , se ci sia stata negligenza , e se qualcuno dei professionisti coinvolti abbia qualche responsabilità .

L'appello degli avvocati di Maradona

approfondimento

Maradona, moglie e figlie escluse dal testamento

Gli avvocati napoletani Angelo e Sergio Pisani ritengono fondamentale "identificare chi non ha evitato tale morte e chi girava quei video autolesionisti, in cui, addirittura, si scaglia anche contro le figlie". Secondo la coppia di legali, che auspicano l’intervento delle autorità preposte, proprio le figlie sono le stesse persone che "organizzavano e gestivano il suo patrimonio". Gli avvocati proseguono: "Per quale scopo, economico o comunicativo, quelle persone facevano diventare virali i videomessaggi sui social. Erano in possesso delle necessarie autorizzazioni, del consenso del Pibe de Oro, previsti tassativamente dalla legge soprattutto alla luce delle palesi ed evidenti gravi condizioni di salute psicofisica in cui si trovava Maradona?". Angelo e Sergio Pisani si chiedono: "È possibile la circonvenzione di incapace. Maradona non era in grado di comprendere il ritorno negativo e i danni della pubblicazione dei video". In chiusura i legali chiedono che vengano "accertati e valutati eventuali interessi e guadagni sul numero di visualizzazioni dei video virali e/o gli scopi e gli obiettivi di coloro che hanno diffuso quelle immagini in violazione alla privacy, diffuse in danno di Maradona".