Gazidis: "Ibrahimovic è una forza della natura"

Ivan Gazidis è uno degli artefici della rinascita del Milan. In un’intervista all’Associated Press ha spiegato, dal campo alla gestione del club, come i rossoneri stanno tornando ai vertici del calcio italiano. "Stiamo vedendo tanti giovani con personalità, energia e impegno, che guidano la squadra. Poi c'è Ibrahimovic, che è una forza della natura. Questo potrebbe essere uno dei più grandi traguardi della sua carriera. Ha una passione e una serietà incredibili" ha detto l’amministratore delegato del Milan. Gazidis ha quindi parlato dell’intenzione di costruire un "nuovo modello sportivo. Sapevamo che avremmo commesso degli errori. Volevamo rendere il club più efficiente da un punto di vista finanziario aumentando le prestazioni in campo, una cosa che tutti dicono che non si può fare. Il mantra nel calcio è che devi spendere più soldi per avere successo. Ogni giorno le persone vengono attaccate se non spendono, non penso sia salutare per il calcio. La gente non vede la passione che ci mettiamo, a volte sembra come se non ci importasse ma nulla è più lontano dalla verità: ci teniamo così tanto che non vogliamo prendere decisioni sbagliate".