Milan-Lazio, dove vedere la partita in tv

Sfida d'alta classifica per provare a chiudere al meglio un 2020 che ha regalato grandi soddisfazioni a entrambe le squadre. Il Milan di Stefano Pioli cercherà di presentarsi alla sosta natalizia da primi in classifica e non correre il rischio di un sorpasso da parte dei cugini nerazzurri proprio nell'ultima gara dell'anno. Di contro la Lazio non vorrà perdere terreno nei confronti della zona Champions League (distante attualmente tre punti), competizione della quale hanno raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale dopo 20 anni nell'edizione ancora in corso.