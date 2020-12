Napoli-Torino, dove vedere la partita in tv

Sfida tra due squadre che hanno assoluto bisogno di tornare alla vittoria: azzurri reduci dal ritiro imposto da Gattuso, in seguito alle due sconfitte consecutive contro Inter e Lazio; granata che non vincono invece da 7 partite e vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione. Fischio d'inizio alle ore 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 256

Partita tra due squadre con una classifica completamente diversa tra loro, ma entrambe reduci da un periodo complicato. Napoli decisamente più in alto rispetto al Torino, ma che si presenta al match contro i granata dopo il ritiro imposto da Gattuso in seguito alle due sconfitte consecutive contro Inter e Lazio. Di contro la formazione allenata da Giampaolo ha assoluta necessità di punti, visto che la vittoria manca ormai da 7 turni e il penultimo posto in classifica comincia a essere preoccupante.