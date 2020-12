Verona-Inter, dove vedere la partita in tv

Per entrambe è stato un 2020 positivo, ma per chiudere al meglio l'anno solare Verona e Inter vogliono vincere anche l'ultima partita. I gialloblù di Juric, reduci da un punto nelle ultime due partite, puntano a ritrovare un successo interno che manca addirittura da inizio novembre (3-1 contro il Benevento). Ma i nerazzurri di Conte non hanno intenzione di fermarsi e, dopo le sei vittorie consecutive in campionato, vogliono dare seguito alla striscia positiva per puntare alla vetta della classifica occupata dal Milan, distante soltanto un punto.