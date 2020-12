Giudice sportivo: un turno a Hernandez e Cuadrado

Sono sei i giocatori che salteranno per squalifica la prima partita del 2021: oltre a Hernandez e Cuadrado, sono stati fermati per una giornata anche Keita Balde, Biraghi, Rodrigo Becao e Terzi. Multa per Palacio

Saranno sei i giocatori squalificati per la 15^ giornata di Serie A, che si disputerà tutta domenica 3 gennaio. Il giudice sportivo ha deciso di sanzionare con un turno di stop sia Keita Balde che Cuadrado, autori entrambi di un grave fallo di gioco rispettivamente in Sampdoria-Sassuolo e in Juventus-Fiorentina. Stessa squalifica per i quattro calciatori che sono stati ammoniti nello scorso turno da diffidati: Biraghi (Fiorentina), Theo Hernandez (Milan), Rodrigo Becao (Udinese), Terzi (Spezia).