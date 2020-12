10/48

Le prime dichiarazioni di Ibrahimovic: "Sarò molto più cattivo, posso giocare ancora ad alti livelli, darò il 200%. Mi sento pronto, più che vivo, so cosa devo fare: magari non corro, ma tirerò da 40 metri. Non sono una mascotte, non sono arrivato per ballare accanto al Diavolo: io cerco adrenalina, non denaro"