Temperature glaciali a Torino e non solo per la neve. Quel -10 dal primo posto non va giù alla Juve che si è ritrovata al training center dopo una mini vacanza di 4 giorni con un solo pensiero: tornare presto al vertice. Doppio giro di tamponi per i giocatori, che lavorano individualmente, in attesa degli esiti degli esami prima di potersi allenare tutti insieme. Ma Pirlo può già sorridere: per la prima volta l’intera rosa è a disposizione perché Demiral, De Ligt e Chiellini hanno smaltito gli infortuni muscolari. Si riprenderà all’Allianz Stadium contro l’Udinese, prima della super sfida con il Milan. L’ultima immagine è il ko per 3 a 0 con la Fiorentina che ha tolto alla Juve il primato della difesa meno battuta.