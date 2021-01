Due vittorie di fila per chiudere il 2020, sia per il Benevento che per il Milan che si sfideranno tra poche ore per cominciare nel modo migliore l’anno nuovo. Filippo Inzaghi ritrova il club con cui ha vinto tantissimo da giocatore e che ha guidato in una stagione difficile, la 2014/15. I rossoneri di Stefano Pioli sono in testa alla classifica e non vogliono concedere terreno alle inseguitrici. La gara sarà diretta dall'arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli. Gli assistenti saranno Giallatini e Paganessi, con Pezzuto quarto uomo. Al VAR ci saranno Di Paolo e Longo.