Chiesa: "Serve approccio più continuo alle gare"

La Juventus inizia il 2021 con una bella vittoria, un 4-1 all'Allianz Stadium contro l'Udinese. Doppietta per Cristiano Ronaldo e gol per Paulo Dybala, ma alla festa bianconera ha partecipato anche Federico Chiesa con la rete del momentaneo 2-0. Felice per la prestazione e per il risultato l'esterno classe 1997, che per il futuro spera in una maggior continuità da parte della squadra: "L'approccio alle gare deve essere più continuo e determinato, è questo quello che ha chiesto Pirlo e che ci siamo ripetuti – le parole di Chiesa a Sky Sport - Non abbiamo portato a casa tutti i punti, ne abbiamo lasciato qualcuno per strada proprio per l'inizio delle partite, che poi ha determinato tutto il resto delle gare. Nel primo tempo l'Udinese è stata brava a chiudersi e abbiamo incontrato qualche difficoltà. Ma siamo stati bravi a sbloccarla, poi nella ripresa è stato tutto più facile e abbiamo chiuso la partita. Siamo stati cinici e vogliosi di portare a casa i tre punti, è stata una vittoria importante in vista della gara di mercoledì".