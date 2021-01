Aveva chiuso il 2020 come miglior goleador nei campionati nazionali dell'anno solare. Ha iniziato il 2021 con una doppietta e un assist per il 4-1 della Juve ai danni dell'Udinese, poi il successo a San Siro contro il Milan e adesso il sigillo finale nel 3-1 sul Sassuolo. Un gol col destro nel recupero per Cristiano Ronaldo che gli garantisce l'aggancio al primo posto in una speciale classifica. Con la rete rifilata ai neroverdi, infatti, CR7 è salito a quota 759 gol in carriera, gli stessi di Josef Bican e due in più di Pelé. Un traguardo straordinario, sebbene alcuni assegnino oltre mille reti a O'Rey (primato rivendicato dallo stesso brasiliano), realizzate però in gare amichevoli e non conteggiate nei numeri ufficiali. Dietro al podio troviamo Romario (743 gol), Messi (718) e Puskas (706). Una curiosità: Ronaldo aveva trovato, proprio contro il Sassuolo, anche le sue prime realizzazioni in Serie A.