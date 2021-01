Gattuso: "Osimhen, figuraccia anche mia"

Il Napoli rientra alla grande dalla sosta natalizia e ritrova quella vittoria in campionato che mancava da tre turni. Gli azzurri passano 4-1 sul campo del Cagliari, anche se a tenere banco è ancora la questione riguardante la positività di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è infatti risultato positivo al tampone nei giorni scorsi, dopo aver partecipato a una festa di compleanno in patria non esattamente in linea con le norme imposte per evitare il contagio. A riguardo è intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport Gennaro Gattuso: "Il mio maestro Marcello Lippi mi ha sempre detto che dovevo bollire nel mio brodo quando lo facevo arrabbiare. Ora lui deve fare questo. Ha fatto una sciocchezza, ha chiesto scusa e ora lo aspettiamo perchè è un giocatore importante. La società prenderà delle decisioni a riguardo, io sono l'allenatore e non decido nulla riguardo a eventuali multe. Lui sa cosa mi piace di lui e sa che in questo momento la figuraccia l'ho fatta anche io nei confronti della società, perchè mi sono preso la responsabilità di farlo andare in Nigeria. Ne parleremo quando tornerà, ma noi dobbiamo pensare a metterlo nelle condizioni migliori per farlo esprimere al meglio".