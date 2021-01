Juve-Udinese, dove vedere la partita in tv

Il 2021 di Juventus e Udinese parte dall'Allianz Stadium. Sarà un incrocio bianconero a chiudere la 15^ giornata di Serie A con fischio d'inizio alle 20.45 di domenica 3 gennaio. La squadra di Pirlo è chiamata a ripartire dopo il ko dello scorso 23 dicembre per 0-3 contro la Fiorentina. La Juve non vince da due gare in casa e potrebbe rimanere a secco di vittorie per tre partite consecutive in Serie A per la prima volta dal 2015/16. Anche i friulani arrivano da uno stop, 0-2 in casa col Benevento, ma in trasferta non perdono da oltre due mesi. L'ultimo incrocio tra le due squadre, giocato in Friuli nello scorso luglio, è stato vinto dall'Udinese dopo una serie di cinque successi di fila della Juve. Occhi su Cristiano Ronaldo, che scenderà in campo per il ventesimo anno solare consecutivo. Il portoghese punta al gol numero 20 in stagione tra club e Nazionale per la quindicesima volta di fila.