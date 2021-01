Il Milan inaugura il 2021 con un prezioso successo a Benevento per 2-0, che gli permette di riprendersi la vetta della classifica: decidono il rigore di Kessie e la perla di Leao. Gol pazzesco del portoghese che ricorda quello di Meretens in Lazio-Napoli del 2017-2018

Non sbaglia la prima del 2021 il Milan, che soffre ma vince a Benevento. I rossoneri restano in dieci già al 30', ma alla fine sbancano il "Vigorito" mantenendo la vetta della classifica con un gol per tempo grazie a un rigore di Kessie e a un capolavoro di Leao a inizio ripresa. La rete del portoghese lascia a bocca aperta e si gioca il primato di "gol della domenica" con quella di Zaccagni del Verona (in rovesciata contro lo Spezia).