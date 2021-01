La squadra di casa dovrà fare a meno di Pandev, assente per un affaticamento muscolare. In avanti Ballardini si affida alla coppia Pjaca-Destro. Simone Inzaghi recupera invece Acerbi in difesa, ma cambierà il partner di Immobile: ballottaggio tra Caicedo e Muriqi. Vavro guarderà i nuovi ed ex compagni dalla panchina. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A alle 15 SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 15^ GIORNATA Condividi:

Torna in campo la Serie A e tra le partite delle 15 c'è spazio anche per la sfida di Marassi tra Genoa e Lazio. Due squadre che arrivano all'appuntamento con sensazioni differenti. I padroni di casa, infatti, hanno ritrovato il successo nell'ultima giornata e ora vogliono dare continuità al nuovo corso (il quarto su questa stessa panchina) di Ballardini. Per farlo l'allenatore dovrà dare un dispiacere alla formazione che ha guidato nel 2009-10. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno già salutato il 2020 con una cocente sconfitta nei minuti di recupero, in casa del Milan capolista. Vogliono cominciare il nuovo anno, dunque, all'insegna del riscatto. 13 dei 21 punti conquistati dai biancocelesti, del resto, sono arrivati proprio dalle gare in trasferta. Una curiosità: in tribuna ci sarà Vavro, difensore della Lazio che si appresta a diventare un nuovo giocatore del Genoa.

La probabile formazione del Genoa approfondimento Idea Genoa: valuta lo svincolato Asamoah Una buona notizia e una cattiva per Ballardini in vista del match contro la Lazio. L'allenatore recupera Christian Zapata, in ballottaggio con Radovanovic: se non lo vorrà rischiare, toccherà al serbo completare il terzetto difensivo con Masiello e Criscito. Niente da fare invece per l'ex Pandev, fermato da un affaticamento muscolare ed escluso dalla lista dei convocati al pari degli indisponibili Sturaro, Pellegrini e Biraschi tra gli altri. Il tandem d'attacco del Genoa sarà composto da Pjaca e Destro (preferito a Scamacca, sempre al centro di rumors di mercato), mentre in mezzo al campo spazio a Lerager, Badelj e Behrami. Ai lati sembrano aver vinto la concorrenza Czyborra e Zappacosta, con l'ex Chelsea preferito a Ghiglione e per la prima volta titolare dopo il Covid e l'infortunio.



Probabile formazione Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Pjaca, Destro. All. Ballardini