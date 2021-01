Roma-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

I giallorossi, terzi in classifica, affrontano all'Olimpico i blucerchiati nella sfida valida per la 15^ giornata di Serie A. Roma-Sampdoria, domenica ore 15, è visibile sul canale satellitare DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky)

Un successo per consolidare la terza posizione in classifica e sperare di recuperare terreno su Inter e Milan, avanti rispettivamente di 6 e 7 punti. La Roma che sfida la Sampdoria all’Olimpico nella gara che si gioca oggi alle 15 vuole continuare nel suo momento positivo, testimoniato anche dal successo contro il Cagliari nell’ultima gara del 2020. Sei punti nelle ultime tre partite per la Sampdoria – undicesima in classifica con 17 punti, dieci in meno rispetto ai giallorossi –, battuta dal Sassuolo al Ferraris nell’ultima gara di Serie A. Interessante dato statistico: considerando solo i primi tempi di questa Serie A, Roma e Sampdoria sono due delle tre squadre che hanno ottenuto più punti (30 i giallorossi - al pari del Milan - e 24 i blucerchiati).