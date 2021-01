La certezza è il Milan capolista a +1 sull'Inter, corsa scudetto con le milanesi in pole position. Come cambierebbero gli equilibri in campionato se si fosse giocato solo nei secondi tempi? Nell'ipotesi di tutti i primi tempi conclusi sullo 0-0, la leadership non sarebbe più della squadra di Pioli. Novità anche in zona Champions e retrocessione. Ecco la curiosa classifica della Serie A dopo l'intervallo