Intanto la sfida di Crotone, pochi giorni prima di quella contro l’Inter. Poi il calciomercato, con il nuovo general manager dell’area sportiva Tiago Pinto appena arrivato a Roma e pronto a muovere i suoi primi passi con la nuova società: "Contro la Sampdoria è stata una partita fisicamente pesante. Non abbiamo tempo per recuperare, ma non sto pensando all’Inter o alle prossime partite - ha detto nella consueta conferenza della vigilia pre-match l’allenatore della Roma Paulo Fonseca - è possibile che cambierò due-tre giocatori. Ho fiducia in tutti i calciatori per fare questo". Sui nomi però non si è sbilanciato, così come non lo ha fatto quando gli è stato chiesto se la sua squadra possa essere tra le candidate per la corsa allo Scudetto: "Juve e Inter, che hanno fatto gli investimenti più importanti, sono le favorite. Poi ci sono 5 o 6 squadre che possono lottare per il campionato”. E sulla situazione infortunati: "Spinazzola credo possa recuperare per l'Inter. Mirante e Santon non potranno esserci domani".

Fonseca e il mercato della Roma: "Ho dato a Pinto una lista di nomi"

Lunedì è arrivato in città il nuovo General manager dell’area sportiva giallorossa Tiago Pinto. Portoghese come lui. Fonseca spiega di avergli consegnato una lista di possibili rinforzi: "Con la società abbiamo parlato e conoscono le necessità della squadra per migliorarla. Stiamo lavorando per renderla più forte. Parlo sempre con Tiago Pinto – ha aggiungo – conosce i giocatori di cui ho bisogno. Gli ho dato dei nomi che potrebbero migliorare la squadra, vediamo che succede".