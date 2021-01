17/26

EMERSON. Un'esperienza con le due maglie anche per il brasiliano, intervallata solo da quell'unico anno deludente al Real Madrid. In bianconero ci arrivò nel 2004, dopo aver messo in mostra il suo valore a Roma. Anche con la Juve non fu da meno, giganteggiando a centrocampo per 91 presenze in due anni. Dopo essere andato ai Blancos tornò in Italia, al Milan, ma in rossonero non fu il Puma di un tempo. Nelle 40 partite disputate nei due anni successivi, comunque, riuscì a vincere una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club