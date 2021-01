I granata lavorano a una doppia operazione con la società viola: proposti 16 milioni di euro per il giovane attaccante, pronta l'offerta anche per il centrocampista ex Sassuolo che sta trovando poco spazio in stagione

Il netto successo contro il Parma in trasferta, terzo risultato utile consecutivo in Serie A, ora il calciomercato con il chiaro obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Giampaolo. Il Torino infatti è al lavoro per un attaccante e un centrocampista e i nomi individuati sono quelli di Christian Kouame e Alfred Duncan della Fiorentina. Filo diretto in queste ore tra il direttore sportivo granata Davide Vagnati e il ds viola Pradè, con il Torino che è pronto a fare un investimento importante per Kouame: prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni di euro l’offerta presentata, con la Fiorentina che si è presa qualche giorno di tempo – almeno fino a lunedì prossimo – per decidere se privarsi o meno dell’attaccante classe 1997. La società del presidente Cairo vuole anche Duncan e sta valutando la formula giusta per provare a portare avanti l’operazione: il suo eventuale arrivo aprirebbe le porte alla cessione di Meité, sempre più ai margini del progetto granata. Nel doppio eventuale affare, al momento, non rientra invece Simone Zaza.