Quest'anno in Serie A abbiamo assistito finora a tanti ribaltoni nel corso dello stesso match. Come cambierebbe la classifica se le partite finissero dopo il primo gol? Ecco la graduatoria che conteggia un punto a squadra in caso di 0-0 finale (compresa Verona-Roma, vinta a tavolino dall'Hellas). Un modo per capire anche chi ha il miglior approccio alle partite. Milan in testa, soltanto la Juventus avrebbe gli stessi punti di adesso

LA CLASSIFICA DEI SOLI SECONDI TEMPI