L'attaccante della Roma ripaga la fiducia concessagli da Fonseca e segna una doppietta a Crotone: "Felice per i gol e per la vittoria, lavoro dando il massimo per farmi trovare pronto". Soddisfatto anche l'allenatore giallorosso: "Borja e Dzeko titolari? Vedremo. Ora giochetemo contro l'Inter per vincere"

Tra i giocatori della Roma più soddisfatti al termine della gara vinta allo Scida contro il Crotone c'è sicuramente Borja Mayoral chiamato al ruolo di vice Dzeko e abile a ripagare la fiducia accordatagli da Fonseca con una bella doppietta, la sua prima in Serie A che porta il suo bottino a 6 gol stagionali: "Sono felice per aver segnato questa doppietta in campionato, ne avevo fatta un'altra in Europa League ma sono contento per questi due gol in Serie A e soprattutto per la vittoria della squadra su un campo non facile - dice - Io titolare? Lavoro sempre dando il massimo in ogni allenamento e in ogni partita che gioco. Poi l'allenatore fa le scelte ma io sono sempre pronto per giocare e aiutare la squadra".