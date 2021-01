Il Milan perde per la prima volta in campionato. A San Siro passa la Juventus per 3-1, un risultato che però non toglie il primo posto in classifica ai rossoneri, anche in virtù delle altre partite giocate nel pomeriggio. C'è un po' di rammarico in Stefano Pioli, intervenuto al fischio finale ai microfoni di Sky Sport: "La sconfitta fa male, per noi era un'occasione, ma la partita è stata equilibrata. La Juventus è stata più brava di noi nel realizzare il gol del 2-1 e cambiare l'inerzia della gara. Loro hanno fatto meglio in alcuni momenti, così come noi lo abbiamo fatto in altri, ma quella rete ha indirizzato la sfida e poi non siamo più riusciti a riprenderla. Era tanto che non vivevamo le sensazioni di una sconfitta, ho dato una pacca sulla spalla ai ragazzi perchè se la meritavano. Non ci devono essere rimpianti dopo una partita del genere, la prestazione c'è stata e adesso dobbiamo tenere subito la testa alta perchè tra tre giorni abbiamo un'altra partita importante".