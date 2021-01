Pirlo: "Ho visto lo spirito di chi vuol comandare"

La Juventus vince 3-1 nel big match di San Siro e si porta a -7 (con una partita in meno) dal Milan ancora capolista. Soddisfatto al fischio finale Andrea Pirlo , intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Era importante per noi stessi, non abbiamo guardato i risultati delle altre. Abbiamo fatto bene, pensiamo partita dopo partita e vedremo tra qualche mese dove saremo. E' stato importante trovare quello spirito, quella voglia di comandare anche in uno stadio del genere, contro la prima in classifica ". L'allenatore bianconero ha proseguito, analizzando la prestazione di alcuni singoli tra cui Federico Chiesa, grande protagonista con una doppietta: " Chiesa l'abbiamo comprato per trovarlo nell'uno contro uno nei trenta metri e lo fa benissimo. A volte cambia posizione, ma il suo ruolo non cambia. Rabiot veniva da due partite di squalifica, era fresco e aveva voglia di giocare. Sappiamo le sue qualità e quando è in queste condizioni può fare qualsiasi cosa, nemmeno lui sa quante potenzialità ha. Bentancur era stanco e rischiava di prendere il secondo giallo, siamo stati svelti a toglierlo".

"Dybala? In questa squadra non ci sono titolari e riserve"

Molto bene anche Paulo Dybala, autore di due assist e di una prestazione decisamente positiva: "In questa squadra sono tutti sia titolari che non. Ho la fortuna di scegliere partita dopo partita in base a quello che cerchiamo e anche in base all'avversario. Avevamo bisogno di recuperare Dybala al massimo della condizione, anche stasera non stava benissimo a fine primo tempo ed è riuscito a giocare solo per qualche minuto nella ripresa. L'importante è che sia al 100%, perchè non l'abbiamo ancora avuto da inizio stagione. Rinnovo? Non sono cose che mi riguardano. Penso ad allenare la squadra e non intervengo in queste cose". Infine, un'analisi sul gol subito, figlio secondo Pirlo di un errore arbitrale: "In quel caso c'è da fischiare il fallo su Rabiot prima di tutto e il gioco deve essere fermato. Poi dopo vengono gli errori della squadra. In quella situazione Danilo deve essere più aggressivo e anche il resto della squadra non era ben posizionato. Però nasce tutto da un fallo non fischiato".