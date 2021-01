Frabotta: "Battere Milan è un messaggio a Serie A"

L'esterno bianconero, tra i protagonisti della vittoria sui rossoneri, a Sky Sport: "La Juve c'è e vuole vincere tutto. Ora mostriamo continuità col Sassuolo, che non è più una sorpresa. Pirlo mi ha dato fiducia, adesso l'obiettivo è il primo gol in campionato" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

"La Juventus c’è e punta a vincere ogni competizione: quella contro il Milan è stata una vittoria importante, un messaggio per tutta la Serie A. La Juve vuole sempre vincere". Gianluca Frabotta, intervistato in esclusiva dai microfoni di Sky Sport, non nasconde l’importanza del successo contro il Milan, gara che lo ha visto titolare e protagonista: "E’ stata un’emozione molto forte, sia perché San Siro è uno stadio che rappresenta la storia del calcio, sia perché si trattava di una partita importante per il campionato di entrambe le squadre. Juve e Milan sono due squadre che si trovano in alto in classifica e puntano a vincere lo scudetto, quindi è stata davvero un’emozione forte”. L’esterno sinistro classe 1999 racconta le sue sensazioni: "Due anni fa c’ero già stato a San Siro, ma in quell’occasione non avevo giocato. L’ultimo messaggio che ho mandato prima della partita è stato al mio migliore amico che anche lui gioca, gli ho detto che forse avrei giocato, mi ha fatto in bocca al lupo e basta".

"Il Sassuolo non è più una sorpresa, non sarà facile" vedi anche Chiesa show, la Juve si rilancia: Milan ko 3-1 Ora l’obiettivo dei bianconeri è accorciare rispetto alla vetta, dando continuità al successo di San Siro già a partire dalla prossima gara di campionato in programma domenica sera alle 20.45 all’Allianz Stadium contro il Sassuolo: "È una squadra che sta facendo benissimo in campionato, ormai non si può più definire come una sorpresa, anche negli anni passati infatti è sempre stata nelle zone medio-alte della classifica. Sicuramente è una partita importante per noi perché dobbiamo riuscire a dare continuità ai risultati ottenuti: sarà difficile, ma dobbiamo cercare la vittoria come sempre", ha affermato Frabotta.