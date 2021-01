I bianconeri non hanno altri slot per extracomunitari e il giocatore verrà girato al Benevento. Operazione in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 7 milioni di dollari. Affare simile a quello che aveva portato in Italia Demiral nel 2019. A fine campionato poi le parti discuteranno il futuro del calciatore, con la Juve che mantiene il controllo sul classe 2001 IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO Condividi:

La Juventus si prepara a chiudere l'arrivo in Italia di Bryan Reynolds, esterno difensivo destro americano che gioca nell’FC Dallas nella Major League Soccer. Per il classe 2001 il club bianconero sta portando avanti un affare simile a quello che a gennaio 2019 portò in Italia Merih Demiral dall'Alanyaspor, passando in quel caso dal Sassuolo: il giocatore è extracomunitario, status per cui la Juve ha tutti gli slot completi, così verrà girato al Benevento fino a fine stagione. L'operazione sarà chiusa in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 7 milioni di dollari e a giugno le parti discuteranno il futuro del calciatore.

Baby da record nella MLS: chi è Reynolds approfondimento Chi è Reynolds, l'esterno che piace a Juve e Roma La Juve, che lavora intanto anche sul futuro di Rovella in arrivo dal Genoa con Petrelli e Portanova diretti in Liguria, manterrà comunque il controllo sul laterale 19enne statunitense. Reynolds, cercato secondo quanto riportato dal sito ufficiale della MLS anche da Bruges, Marsiglia, Roma e Milan, è un terzino che fa di forza fisica e tanta velocità le sue armi migliori. Abile in entrambe le fasi, soprattutto in quella offensiva, assicura spinta, dribbling e cross precisi per i compagni. Quest’anno ha messo insieme 4 assist in 17 partite di campionato con il Dallas. Curiosità: a poco più di 15 anni, nel novembre 2016, è diventato il più giovane calciatore della MLS a firmare un contratto da professionista con il club.