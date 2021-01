Serie A, le partite e gli orari della 17^ giornata

Si torna in campo con un turno spalmato su tre giorni. Si parte alle 15 di sabato con Benevento-Atalanta, alle 20:45 c'è Milan-Torino. La domenica si apre con Roma-Inter e si chiude con Juventus-Sassuolo. Lazio a Parma, Napoli a Udine. Lunedì sera derby ligure in Spezia-Sampdoria

Dopo due turni giocati tra domenica 3 gennaio e l'Epifania, la Serie A torna in campo con un programma spalmato su tre giorni. La 17^ giornata avrà il via nel pomeriggio di sabato: alle 15 si parte con Benevento-Atalanta, seguita alle 18 da Genoa-Bologna. La sfida del sabato sera si gioca a San Siro, con il Milan che ospita il Torino. Sei le gare in programma la domenica. Si parte alle 12.30 all'Olimpico con Roma-Inter. Alle 15 ci sono tre partite: Lazio sul campo del Parma fresco di cambio di allenatore, il Napoli va a Udine. C'è anche Verona-Crotone. La sfida delle 18 oppone Fiorentina e Cagliari, mentre Juventus-Sassuolo sarà il posticipo serale con fischio d'inizio alle 20:45. Appendice al lunedì sera: al Picco si gioca il derby ligure tra Spezia e Sampdoria. Ecco il programma completo.