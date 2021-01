Nella Juve Dybala e CR7 saranno ancora titolari. De Ligt, positivo al Covid, è out. Giocherà Demiral. Chance dal 1' per McKennie. Nel Sassuolo Berardi non ci sarà per tre-quattro settimane, Traorè in pole per sostituirlo. Calcio d'inizio alle 20:45, diretta su Sky Sport Serie A

La Juve si è rilanciata dopo aver battuto il Milan capolista nell'ultima giornata, ma serviranno altre vittorie per avvicinarsi al treno di testa. Dall'altra parte un Sassuolo alla ricerca di un altro successo dopo l'ultimo 2-1 sul Genoa. Appuntamento alle 20.45, in diretta su Sky Sport Serie A. Come arrivano i due allenatori al match?

Contro il Milan avevano giocato Dybala e CR7 titolari , e anche contro il Sassuolo ci saranno loro due dal 1'. Infortunio Morata: lo spagnolo sta migliorando, ma il vero obiettivo è di averlo a piena disposizione nella sfida contro l’Inter del 17 gennaio. Pirlo in conferenza ha detto che valuterà "se portarlo o meno in panchina". Meno dubbi dietro, giocherà Demiral , perché De Ligt è risultato positivo al Covid. In mediana va verso un posto da titolare McKennie , in gol contro il Milan, che dovrebbe partire dal 1' insieme a Rabiot. Ramsey e Chiesa sulle corsie esterne.

La probabile formazione del Sassuolo

SASSUOLO

Berardi, lesione ai flessori: salta la Juve

C'è un'assenza molto pesante per De Zerbi, ed è quella di Berardi, che sarà out almeno tre o quattro settimane. L'esterno era uscito nell'ultimo match dopo mezz'ora per un problema alla coscia. In pole per sostituirlo c'è Traoré. Haraslin out dai convocati per scelta tecnica, mentre a centrocampo non c'è nemmeno Bourabia, per lui una botta nella rifinitura. Dietro da decidere gli esterni: Rogerio avanti su Kyriakopoulos e Toljan può vincere il ballottaggio con Muldur.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo