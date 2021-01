Appena tornato a disposizione di Pioli, il fuoriclasse svedese tornerà a trascinare i compagni come accadde un anno fa. Era l'11 gennaio 2020, suo il gol del definitivo 2-0 al Cagliari dopo il ritorno al Milan. Da allora il bilancio recita 22 reti tra tutte le competizioni per l'infinito Ibrahimovic

"L'importante è che mi senta bene, poi i gol arriveranno. Mi sento bene, solo che il mister (Pioli, ndr) vuole stare attento. Mi sa che pensa alla mia età, ma non ci sono problemi". Parole che potremmo trasferire all’attualità, ma in realtà Zlatan Ibrahimovic raccontava così un anno fa. Era l'11 gennaio 2020 quando il fuoriclasse svedese, tornato da pochi giorni al Milan a distanza di quasi 8 anni, segnava il definitivo 2-0 al Cagliari. Il primo gol dal suo ritorno al Diavolo: assist di Theo Hernandez e girata vincente col sinistro, dinamica che da allora abbiamo visto e rivisto più volte. Oggi 39enne e appena tornato a disposizione di Pioli, Ibra è pronto a trascinare i compagni come ha fatto nel suo straordinario 2020. Curiosamente, dopo quel gol al Cagliari, Zlatan aggiungeva: "Bisogna lavorare e soffrire, alla fine torna tutto indietro. Il mio rinnovo? Mi sa che sarà difficile, dovrei vincere il campionato". Il rinnovo è arrivato in estate, lo scudetto no. Ma a distanza di un anno è il Milan a dominare in Serie A.