È caldo, il mercato del Milan, tra conferme e nuovi arrivi. Sotto il primo aspetto, il tema più delicato riguarda i rinnovi di contratto di Donnarumma e Calhanoglu. "Noi siamo fiduciosi, il dialogo sta proseguendo in maniera proficua con i rispettivi agenti e soprattutto siamo consapevoli di avere due professionisti straordinari che non stanno pensando a questo ma solo a far bene in partita. Con la speranza di avere buone notizie quanto prima" ha spiegato Frederic Massara, direttore sportivo dei rossoneri, a DAZN.