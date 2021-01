Lazio-Roma, dove vedere il derby in tv

La 18^ giornata di campionato si apre con il derby di Roma. Alle 20:45 allo stadio Olimpico sarà tempo di Lazio-Roma. Partita di cartello, che purtroppo si giocherà senza pubblico sugli spalti per la prima volta nella storia. Sarà anche la prima volta che Lazio e Roma si sfidano di venerdì su 153 incontri: sin qui il bilancio è di 38 vittorie biancocelesti, 54 successi giallorossi e 60 pareggi, tra cui entrambe le sfide dello scorso campionato (1-1 sia all’andata che al ritorno). Sarà anche l'incrocio tra le due squadre che in questo campionato hanno segnato più reti nel quarto d’ora iniziale di partita: otto la Roma, sei la Lazio. Partita nella partita è quella tra Mkhitaryan e Sergej Milinkovic-Savic, primo e quarto centrocampista (rispettivamente a otto e cinque) per assist serviti in questa Serie A. Sei i punti di distacco tra le squadre: Lazio a 28 punti, Roma terza a 34.