Lazio-Roma, le probabili formazioni

La 18^ giornata di Serie A inizia subito alla grande, con l'attesissimo derby tra Lazio e Roma. Non ci saranno i tifosi a riempire lo stadio Olimpico, ma ci saranno in campo due squadre vogliose di ottenere una vittoria fondamentale per le loro ambizioni. La Roma vive un grande momento, è al terzo posto in classifica e punta ad avvicinarsi a ulteriormente a Inter e Milan. La Lazio ha sacrificato qualche punto per ottenere una storica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, attualmente è all'8° posto ma punta a rientrare nelle posizioni utili per l'Europa.