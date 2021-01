Inter-Juve, dove vedere il Derby d'Italia in tv

Torna il derby d'Italia e in palio ci sono punti utili per inseguire la vetta della classifica. Inter-Juventus chiude la domenica di Serie A, con fischio d'inizio alle 20.45 a San Siro. Antonio Conte ritrova da avversario in panchina Andrea Pirlo, che è stato suo giocatore in bianconero dal 2011 al 2014. Quello di questa sera sarà l'incrocio numero 175 nella storia tra i due club: ben 84 le vittorie della Juventus, che non ha ottenuto tanti successi contro nessun'altra singola avversaria in Serie A. Completano lo score 44 pareggi e 46 successi nerazzurri. L'Inter ha vinto una sola volta nelle ultime 10 partite giocate in casa contro la Juve: è successo a settembre del 2016. La squadra di Conte ha invece ottenuto cinque successi casalinghi consecutivi in questa Serie A e non arriva a sei da dicembre 2018 (sette in quel caso). Sfida tra i due migliori marcatori di questa Serie A: Romelu Lukaku (a quota 12) e Cristiano Ronaldo (15). Insieme hanno realizzato 27 reti nel torneo in corso, più di 12 squadre.