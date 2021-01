Sfida interessante nel lunch match della 18^ giornata di Serie A. Gattuso perde Fabian Ruiz, positivo al Covid. Tutti gli altri tamponi effettuati nella notte tra sabato e domenica sono risultati invece negativi. Riecco Manolas: il greco sarà al centro della difesa insieme a Koulibaly. Prandelli può contare su Ribery, nuovamente a disposizione: è in ballottaggio con il grande ex di turno, Callejon. Diretta alle 12:30 su DAZN1 (canale 209 di Sky) 18^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI Condividi:

La domenica di Serie A si apre con una sfida interessantissima, quella tra Napoli e Fiorentina. Nel lunch match della 18^ giornata si affrontano le squadre di Gattuso e Prandelli, reduci da un successo nell'ultimo turno. Gli azzurri hanno battuto in trasferta l'Udinese e cercano altri tre punti per proiettarsi nelle posizioni più alte della classifica, i viola hanno superato in casa il Cagliari e vogliono trovare un altro risultato positivo per allontanarsi dalla zona rossa. Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli fischio d'inizio alle 12:30, diretta sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

La probabile formazione del Napoli NAPOLI Fabian Ruiz positivo al Covid: salta Supercoppa Il problema muscolare accusato nell'ultimo match contro l'Udinese sembrava potesse mettere a repentaglio anche la sua presenza in Supercoppa italiana, invece per Gennaro Gattuso arrivano buone notizie da Kostas Manolas. Recupero lampo per il difensore greco, già a disposizione e pronto a prendere posto in mezzo alla linea a quattro in coppia con Koulibaly, che torna titolare anche in campionato dopo aver giocato dal 1' in Coppa Italia. Sulla destra non ci sarà Di Lorenzo, squalificato: al suo posto Hysaj, con Mario Rui sulla fascia opposta. A centrocampo stop per Fabian Ruiz, risultato positivo al Covid: a fare da diga ci saranno Demme e Bakayoko. Mertens ha ripreso a lavorare interamente in gruppo, ma a partire dall'inizio in attacco dovrebbe essere ancora Petagna: alle sue spalle, Lozano, Zielinski e Insigne. In porta Ospina avanti su Meret. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All: Gattuso