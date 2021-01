17/21 ©LaPresse

JUVENTUS 2016-2017: 42 punti in 17 giornate (14 vittorie - 0 pareggi - 3 sconfitte) - in quel momento 1^ in classifica con 36 gol fatti e 14 subiti



Anche in quella stagione i bianconeri si ritrovarono con 17 partite disputate dopo 18 giornate di Serie A: saltarono, infatti, la gara in casa del Crotone (18° turno) per via della concomitanza in calendario con il match di Supercoppa Italiana contro il Milan (poi vinta ai rigori dai rossoneri). La sfida con i calabresi si giocò, infine, l'8 febbraio 2017 e finì 2-0 a favore della Juve