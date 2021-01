L'allenatore bianconero presenta la sfida di Supercoppa col Napoli: "Abbiamo tanta voglia di rivalsa, non siamo quelli visti contro l'Inter e vogliamo dimostrarlo. Questa gara arriva al momento giusto, l'obiettivo è vincere anche il decimo anno" COSA HA DETTO GATTUSO IN CONFERENZA - SUPERCOPPA: L'ALBO D'ORO Condividi:

"Le finali si giocano ma si devono vincere, noi siamo qui per quello. Questa squadra ha vinto per 9 anni e noi siamo al lavoro per vincere anche nel decimo. Qualche gara di sbandamento ci può stare, ma le ambizioni e i traguardi da raggiungere sono sempre gli stessi". Andrea Pirlo carica la sua Juventus in vista della Supercoppa italiana contro il Napoli in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. "Quella contro l’Inter è una gara da cancellare, bisogna liberare la testa e pensare solo a domani. Per fortuna torniamo subito in campo. Serve un altro atteggiamento rispetto alla gara di San Siro, ma sono sicuro che lo avremo perché abbiamo voglia di rivalsa, vogliamo dimostrare che non siamo quelli dell’altra sera. Questa gara arriva al momento giusto", ha proseguito Andrea Pirlo in conferenza stampa. "Il Napoli è una squadra molto forte, tecnica, gli piace giocare la palla. Dovremo stare attenti. Domani sarà Juve contro Napoli, non Pirlo contro Gattuso. In porta gioca Szczesny perché Gigi ha avuto qualche problemino. Demiral out? Ha avuto un problemino che si trascinava da un po’, ha avuto una ricaduta e starà fuori qualche giorno. Kulusevski dell’inizio con Ronaldo? Non lo so, vediamo, può essere una soluzione dall’inizio o a gara in corso. Vediamo chi recupera meglio".

"Non è un bivio, ma vogliamo vincere" approfondimento Juve a rilento, mai così male negli ultimi 10 anni "Questi giorni li vivo bene, sono abituato. Mi dispiace soprattutto per i giocatori che magari sono stati tirati in ballo, magari attaccando giocatori giovani che non andavano attaccati. Preferisco che attacchiate me e non loro. Questo non è un bivio, siamo qua per vincere questo trofeo", ha aggiunto Pirlo in riferimento alla critiche post sconfitta contro l’Inter. Cosa manca per il salto di qualità? Non tutti gli anni sono gli stessi, lavoriamo di squadra per portare avanti il progetto Juventus. Domani potremo rifarci dalla brutta scontitta contro l’Inter", ha concluso l’allenatore bianconero.