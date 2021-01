Ibrahimovic: "Giornata no. Sono pesate le assenze"

Una brutta sconfitta contro l’Atalanta a San Siro nell’ultima gara del girone d’andata, che il Milan ha comunque chiuso al primo posto a +2 sull’Inter. Zlatan Ibrahimovic analizza così il ko per 3-0 di San Siro ai microfoni di Sky Sport: "Oggi sono mancate tante cose, non era la nostra giornata. Non voglio cercare scuse dopo una sconfitta, tutte le partite devi entrare per ottenere il risultato e oggi non ci siamo riusciti. Ora l'importante è recuperare e pensare alla prossima partita per riscattarci". Lo svedese però non pensa a un ridimensionamento, nonostante le sconfitte contro Juve e Atalanta: "Abbiamo perso due partite dopo oltre 30 gare che non perdevamo. La squadra è un po’ fragile perché quando mancano certi giocatori ci manca un po’ di esperienza, vengono sostituti da giovani, ma questa non è una scusa. Facciamo tanti sacrifici, lavoriamo e siamo primi per un motivo. Campioni d’inverno? Non significa niente. Siamo a metà del campionato, finora abbiamo fatto bene ma non ancora nulla questo è il periodo più difficile perché ci sono tante partite e ora dobbiamo solo continuare".